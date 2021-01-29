В Красноярске мошенницы обокрали 99-летнего подполковника милиции в отставке. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярске две мошенницы обокрали 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, подполковника милиции в отставке. Правда, когда они это делали, они даже не подозревали, кто он такой. В тот момент для них было главное: нажива.

- Познакомились с ним на улицы, пришли к нему домой под видом медработников. Я разговаривала с ним, а моя подельница нашла у него золотую цепочку с крестиком и похитила. Позарилась на легкие деньги, - признается одна из подозреваемых на допросе.

Потерпевшим оказался Иван Алексеевич Шпагин. Он ушел на фронт в первые же дни войны, участвовал в боевых действиях на Северо-Кавказском и I Украинском фронтах. После войны 8 лет служил в ГДР, а затем связал свою жизнь с милицией и до января 1974 года служил в оперативном отделе УВД края.

- Раскрытие кражи у Ивана Шпагина, который в этом году отметит 100-летний юбилей, для сотрудников красноярской полиции стало делом чести. В кратчайшие сроки в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлены и задержаны подозреваемые – ранее судимая женщина 1997 г.р. и неоднократно судимая за имущественные преступления женщина 1989 г.р.- сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

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