ВТБ в 2 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Красноярском крае и Республике Хакасия

По итогам 2020 года более 3,8 тыс. жителей Красноярского края и Республики Хакасия снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ. Общая сумма кредитов с пониженной ставкой составила более 7,4 млрд рублей. Это более, чем в 2 раза превышает показатель за 2019 год как по объему, так и по количеству сделок в части рефинансирования ипотечных кредитов.

На рефинансирование приходится более трети жилищных кредитов, предоставленных ВТБ жителям региона в 2020 году. По сравнению с предыдущим годом их доля в общем объеме ипотечных выдач банка в регионе увеличилась с 20% до 34%. Средняя сумма одной сделки приросла за год на 130 тыс. рублей и составляет 1,9 млн рублей.

Максимальный объем рефинансирования приходится на Московский регион, где заемщики переоформили в ВТБ 18 тыс. жилищных займов на 75 млрд рублей, в Санкт-Петербурге и области – 21,5 млрд рублей, в Татарстане – 8,9 млрд, в Башкортостане – 7,8 млрд, в Красноярском крае – 7,4 млрд.

В целом по стране ВТБ за год снизил ставку для 114 тыс. клиентов на 255 млрд рублей. Это максимальный показатель на банковском рынке – почти каждая вторая сделка по рефинансированию ипотеки в России в 2020 году приходится на ВТБ. В общем объеме жилищных сделок банка доля рефинансирования выросла с 13 до 27%. Средний размер кредита – 2,2 млн рублей (+200 тыс. за год).