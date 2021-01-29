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Экономика

Более 40 тысяч клиентов ВТБ с конца декабря воспользовались сервисом переводов из адресной книги смартфона

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Сервис был запущен 22 декабря 2020 года, он позволил пользователям ВТБ Онлайн отправлять деньги другим клиентам банка, выбирая их непосредственно в контактах смартфона. Функция доступна на платформе Android.

Чтобы перевести деньги другому клиенту ВТБ, пользователю нужно открыть контакт в адресной книге смартфона, найти в меню ВТБ и выбрать пункт «Перевести». Далее необходимо пройти идентификацию в приложении ВТБ Онлайн. После этого клиент сразу увидит экран для перевода средств — банк получателя уже будет выбран автоматически (при необходимости его можно поменять). Клиенту останется только ввести сумму для перевода и отправить деньги.

«В конце прошлого года мы первыми на российском рынке запустили сервис переводов из контактов в смартфоне. Сервис оказался довольно востребованным среди клиентов — им воспользовалось более 40 тысяч человек. Мы продолжим развивать сервис переводов в ВТБ Онлайн, чтобы наши клиенты могли переводить деньги любым удобным для них способом», — отметил начальник управления «Переводы» департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

Для перевода денег пользователю необходимо разрешить приложению доступ к своей адресной книге: в ВТБ Онлайн он запрашивается автоматически при открытии списка контактов.