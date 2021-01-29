Стало известно, сколько в Красноярском крае продают водки Фото: Мария ЛЕНЦ

Оказывается, 31 января принято считать Днем водки. В этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Отсюда, как говорится, и пошло. А специалисты Красноярскстата сделали к этой дате интересную выборку по горячительным напиткам.

Начнем с того, что в 2020 году в крае производство водки сократилось на 13 % и составило 679 тысяч декалитров. Кстати, красноярцы снабжали ею своих соседей – жителей Тувы и Хакасии, там такого производства нет.

А вот продажи возросли: за 9 месяцев было реализовано на 1,5 % больше, чем за аналогичный период 2019 года, то есть 1 миллион декалитров водки и ликероводочных напитков. В Хакасии – на 16 % больше, то есть 136 тысяч декалитров горячительных напитков. Зато жители Тувы ушли в минус на 46 % – всего 24 тысячи декалитров.

По ценам: средняя потребительская цена на 40-градусную в декабре в Красноярском крае сложились в размере 664,93 рубля за литр (за год подорожал на 3,2 %), в Хакасии – 660,99 рубля (на 0,9%), в Тыве – 700,49 рубля (на 4,9 %).

И отрицательный показатель злоупотребления водкой: в крае по данным на январь 2020 года на медицинском учете с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы» состояло 15,5 тысячи пациентов (для сравнения, на январь 2016 года – 24,7 тысячи). В Хакасии – 3,7 тысячи человек (было 6,8 тысячи), в Туве – 3,1 тысячи пациентов (было 3,9 тысячи).