В Красноярском крае будут судить старейшину запрещенной организации «Свидетели Иегова» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыпово будут судить 30-летнего местного жителя по статье «Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими».

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома. Начнем с того, что религиозная организация под названием «Свидетели Иеговы» в нашей стране запрещена – решением Верховного суда секта признана экстремистской. Однако обвиняемый в качестве старейшины шарыповской ячейки устраивал собрания последователей, вовлекал новых участников, распространял запрещенную литературу. Доказательств этому собрано достаточно, уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд на рассмотрение.