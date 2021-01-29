Житель Красноярска извинился за бутылку, которую бросил в полицейского Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска извинился за бутылку, которую он бросил в сотрудника полиции. Молодого человека задержали в минувшую субботу, 23 января, возле здания городской администрации, когда он принимал участие в несанкционированном публичном мероприятии. Личность его установили сразу. 23-летний мужчина признал, что кинул бутылку газводы намеренно, а та попала в голову одному из офицеров.

- Хочу извиниться перед сотрудниками полиции за доставленное неудобство своим, так сказать, нахождением на этом месте. Каждого из сотрудников понимаю – это их работа. Я не прав в том, что задел сотрудника полиции, я раскаиваюсь в этом искренне, - сказал он.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в отношении нарушителя проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Добавим, что его действия расцениваются как нападение на сотрудника при исполнении, плюс он понесен наказание за участие в несанкционированном митинге. И, кстати, нарушение масочного режима во время пандемии – его еще никто не отменял.