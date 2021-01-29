В Красноярском крае грабитель убил экспедитора и устроился на работу вместо него Фото: Мария ЛЕНЦ

Жестокое убийство произошло в конце марта 2020 года недалеко от КПП Зеленогорска. Погиб водитель грузовика, перевозивший мясо. Спустя 10 месяцев, 28 января 2021 года, суд вынес свое решение в отношении виновного: 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим 2-летним ограничением и штраф по гражданскому иску от супруги погибшего в размере 4 миллионов рублей.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого суда. Согласно фабуле обвинения, убийца напал на водителя грузовика, чтобы поживиться деньгами. Остановил машину и сделал 4 выстрела ему в голову из травматического пистолета с близкого расстояния, а потом ножом ударил в шею. И бросил его умирать на трассе (мужчина скончался спустя 2 месяца в больнице, врачи не смогли его спасти).

Денег, которые были спрятаны в кабине, преступник не нашел. Скрылся, а позже устроился на работу вместо убитого. Когда его задержали через 4 дня, он признал свою вину и рассказал подробности преступления. Приговор в силу не вступил, у сторон есть время для его обжалования.