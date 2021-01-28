Красноярцев приглашают посмотреть на пончаров. Афиша "МОРИ СИНЕМА"

Красноярцев приглашают в кино, посмотреть на забавных пончаров. Кто это такие? Приоткроем тайну: пончары – животные, очень похожие на пушистые пончики, по какому-то невероятному стечению обстоятельств переносятся из прошлого в наши дни, где узнают, что их род давно вымер. Ошеломленные таким известием, они решают перенестись в прошлое и изменить ход истории.

Анимационную комедию под названием «Пончары. Глобальное закругление» (от создателей сериала «Симпсоны» Дэвида Силвермана и Рэймонда С. Перси) приглашает посмотреть кинотеатр «МОРИ СИНЕМА» с 11 февраля. Однако у вас есть возможность посмотреть эту веселую историю на день раньше всех. Присоединяйтесь к розыгрышу билетов на предпремьерный в группе «ВКонтакте».

- Снято множество анимационных о, скажем, о собаках. И о кошках. Ну, о домашних питомцах. И о птицах. И о насекомых. И о львах, тиграх и медведях, - рассказывает о своей работе режиссер Дэвид Силверман. Но сколько фильмов о животных, которых никогда не существовало и никто никогда раньше не видел? Я бы сказал, что ни одного. Ну, вы понимаете. Поэтому когда мои друзья-сценаристы, с которыми мы работали над сериалом «Симпсоны», предложили мне сценарий фильма «Пончары. Глобальное закругление», я заинтересовался.

Что из этого получилось – смотрите сами