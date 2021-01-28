По факту аварии с вертолетом в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Фото: сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России

По факту аварии с вертолетом в аэропорту поселка Богучаны возбуждено уголовное дело. Напомним, что сегодня 28 января, около 11 часов, вертолет МИ-8АТ, выполнявший рейс по маршруту Вознесенка – Богучаны, при маневрировании на взлетно-посадочной полосе, задел несущим винтом три здания. Это административное здание аэровокзала и два технических строения.

Ранее сообщалось, что вертолет собирался взлететь. Однако эта информация от очевидцев оказалась неточной. В Красноярском следственном отделе на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России уточнили, что воздушное судно, виновное в инциденте, как раз приземлилось. И, помимо трех зданий, повредило еще и винтовую часть стоящего на площадке вертолета.

На борту воздушного судна находилась 3 члена экипажа и 22 вахтовика, никто из них не пострадал. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ. Идет следствие.