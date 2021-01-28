В Красноярске скончался бывший замначальника краевой милиции Олег Ульянов. Фото: МВД России по краю

В Красноярске скончался бывший заместитель начальника УВД Красноярского края по милиции – начальник Службы общественной безопасности Олег Николаевич Ульянов. Он ушел на 78-м году жизни 27 января, об чем сообщили его родные.

Олег Ульянов – коренной красноярец. В1965 году окончил Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР и был назначен помощником командира пожарного катера «Бдительный» ВПЧ 5 УПО УООП Красноярского края. Затем работал инспектором госпожнадзора УПО УООП края. С мая 1969 года перешел на службу в аппарат Управления внутренних дел Красноярского крайисполкома.

Спустя 10 лет после окончания Академии МВД СССР был назначен заместителем начальника штаба УВД Красноярского края. С 1982 года он уже начальник Управления охраны общественного порядка УВД Красноярского края. С 1988 года – замначальника УВД края и начальник милиции общественной безопасности. А буквально весной следующего года Олег Николаевич стал заместителем начальника УВД Красноярского края по милиции – начальником Службы общественной безопасности.

В отставку ушел в 1992 году в возрасте 48 лет. Трудовая деятельность Олега Ульянова отмечена медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу». Также он носил звания Ветерана труда.

Гражданская панихида состоится 30 января с 10.00 до 12.30 часов в Доме офицеров (улица Перенсона, 20).