КрАЗ временно приостанавливает работу некоторых подразделений во время режима НМУ

Павел Борзых побывал на КрАЗе. Фото: пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

Министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых побывал в производственных цехах Красноярского алюминиевого завода и оценил объем мероприятий, которые проводятся на предприятии во время действия режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Напомним, в 2017 году в крае была подписана Экологическая хартия, участники которой объединили усилия по защите природы и формированию благоприятной окружающей среды. Визит министра состоялся в рамках этого документа.

В прошедшие сутки с 13.00 26 января до 19.00 27 января 2021 года в Красноярске был объявлен режима НМУ, в время которого предприятия города обязаны снизить нагрузку на атмосферный воздух. Павел Борзых посмотрел, как работает корпус электролиза КрАЗа, где в 2019 году запустили систему видеомониторинга. Эта разработка помогает при помощи нейросетей обнаружить несанкционированные случаи разгерметизации электролизеров, появление задымленности. Такие данные поступают в компьютеры мастеров, а рабочие оперативно устраняют проблему.

Кроме того, министр побывал в здании центрального пульта управления газоочистным оборудованием, откуда ведется круглосуточный мониторинг работы газоочисток, которыми оснащен завод.

На заводе предпринимают комплекс различных мер по сохранению окружающей среды особенно во время неблагоприятных погодных условий.

- Прекращен ремонт, связанный с остановкой газоочистных установок, проходят внеплановые проверки технического состояния фильтров, трубопроводов, мест раздачи глинозема, – отметил Александр Белянин, директор по экологии КрАЗа. – Кроме того, дополнительно приостановлена работа подразделения по производству криолита, временно отключена одна из печей в литейном производстве завода и приостановлена работа на участке дробления угольной пены. Благодаря этому достигается общее снижение выбросов до 20%.

Как подчеркнул Павел Борзых, «при наступлении неблагоприятных погодных условий все предприятия города и края должны брать на себя повышенные экологические обязательства».

- У нас есть хорошие примеры, когда организации при первой степени режима НМУ выполняют мероприятия второго режима и снижают выбросы в больших объемах. По данным КрАЗа, на заводе выполняются все необходимые мероприятия. Для полноты сведений в границах санитарно-защитной зоны работает наша передвижная эколаборатория. Результаты отборов проб отразят нам объективную картину происходящего, - сказал министр.