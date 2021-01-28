Благоустройство Сопки в Красноярске затягивается

Фото: агентство по туризму Красноярского края

В Красноярске сорваны сроки строительства большой смотровой площадки на Сопке. Она находится рядом со спортивным объектом. Согласно данным с сайта госзакупок, завершить работы должны были в конце 2020 года. Но работы там не закончили до сих пор. И как оказалось, дело в погоде и пандемии. На Сопке постоянно дуют сильные ветра, которые затрудняют строительство, а также многие рабочие были на больничном.

Заказчик строительства - агентство по туризму краю, вот что ответили в пресс-службе.

— После проведения конкурсных процедур и заключения контракта в конце сентября начались строительные работы. Однако по причине неблагоприятных погодных условий и эпидемиологической обстановки, которая сказалась и на строителях, а также вследствие задержки поставки части материалов завершить строительные работы в 2020 году не представилось возможным. При этом в зимний период проводятся только те работы, которые технологически можно осуществлять в холодное время года. Такие работы как строительство дороги и озеленение, например, будут проводиться уже в теплое время года.

Общая стоимость работ 39 миллионов рублей.