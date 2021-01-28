В Красноярске полиция разыскивает пожилых людей, пострадавших от лже-медиков. Стоп-кадр видео

В Красноярске полиция разыскивает пострадавших от лже-медиков пенсионеров. Личности двух женщин уже установлены. Есть и доказательства их преступной деятельности. Но сыщики уверены, что потерпевших больше того количества, что к ним уже обратилось.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, накануне 26 и 27 января обратились несколько пожилых людей, которые рассказали, что к ним приходили две женщины. Они представились сотрудниками некой медицинской организации. Просили пустить их в квартиру. А потом отвлекали внимание, похищали ценные вещи или деньги и скрывались.

На оперативном видео есть момент, когда подозреваемые вошли в лифт вместе с одним из пострадавших, поднялись с ним. А спустя какое-то время спустились, уже пересчитывая чужие деньги.

Тех, кому что-либо известно о данных женщинах, а также потерпевших полицейские просят обратиться по телефону 102 или в ближайший отдел полиции.

Подозреваемая номер один. Стоп-кадр видео