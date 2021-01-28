Пассажирка начала конфликт: перевозчик 88 маршрута показал начало драки кондуктора и женщины без маски

Фото: департамент транспорта Красноярска

Драка между кондуктором и женщиной без маски началась с провокации. Опубликовано видео, снятое на камеры наблюдения в автобусе.

27 января в автобусе №88 произошла драка между кондуктором и пассажиром. Потасовка попала на видеокамеру, установленную в маршрутке. На записи видно, что пожилая женщина без маски готовится к выходу из автобуса. При этом она что-то говорит кондуктору и машет руками у нее перед лицом, провоцируя на продолжение конфликта. Судя по записи, девушка пыталась уйти от недовольной пенсионерки, но та схватила ее за куртку и толкнула. После этого терпение кондуктора, по видимому, лопнуло и она начала пинаться и выталкивать пассажирку из автобуса.

По словам перевозчика, кондуктора на время отстранили от работы. До выяснения всех обстоятельств. А вот женщину, которая спровоцировала конфликт пока не установили, ей занимается полиция. Причиной конфликта стало отсутствие маски у пенсионерки. Кондуктор сделала замечание и началась потасовка.

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Сразу скажем, начала конфликта между кондуктором автобуса и пожилой пассажиркой на видео нет. Что там было «до», неизвестно, но развязка возмутительная. (Подробности)