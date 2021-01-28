В Хакасии мать с сожителем две недели избивали приехавшего погостить ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии будут судить 26-летнюю женщину за истязание собственного ребенка. Расследование уголовного дела уже завершено, материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Как же получилось, что молодая мать попала под статью Уголовного кодекса? Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Произошло это в марте 2020 года. Бабушка воспитывала сына своей дочери, которая живет соседнем районе вместе с сожителем. 11 марта она привезла внука туда погостить. А когда стала забирать его 29 марта, ужаснулась: все тело мальчика было покрыто синяками и ссадинами.

Как выяснили следователи, и мать, и ее 19-летний сожитель использовали любой малозначительный повод, чтобы наказать ребенка, били рукой, ремнем, любым предметом, что попадался под руку. А он не мог себя защитить в силу своей слабости. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении трех ее детей, всех их забрала к себе бабушка. Сама обвиняемая состоит на учете у психиатра.