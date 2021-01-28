В Канске под лед провалились двое мужчин на снегоходе. Фото: центр управления ГО и ЧС по Красноярскому краю

В Канске под лед провалились двое мужчин на снегоходе. Произошло это накануне, 27 января. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в центре управления ГО и ЧС по Красноярскому краю, они катались по реке Кан. Либо попросту не заметили полынью, либо намеренно решили ее проверить, но снегоход сразу же пошел по дну, а водитель и его товарищ оказались в ледяной воде.

Оба мужчины были пьяны. К счастью, обоим повезло – один сумел самостоятельно выкарабкаться на лед. Второго вытащили спасатели, которые вовремя подоспели. Спасибо нужно сказать тому, кто стал очевидцем происшествия и позвонил на телефон экстренной службы, иначе неизвестно, чем бы все это закончилось. Снегоход пока еще на дне реки, его планируют поднять на поверхность в ближайшее время.

Спасатели предупреждают, что тонкий лед обманчив, снег может скрывать промоины. А течение под ним бывает такое быстрое, что попавшего в воду человека может сразу же занести под лед, а это верная гибель. Лучше вообще не рисковать и воздержаться от проулок по замерзшей реке.