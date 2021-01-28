В Красноярске вылечили снежного барса и оставили жить в зоопарке

В Красноярске вылечили снежного барса. Фото: парк флоры и фауны "Роев ручей"

Сотрудники красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» спасли самку снежного барса по кличке Аксу. История у этого краснокнижного животного грустная, но финал жизнеутверждающий. Раньше Аксу жила в горах Таджикистана и должна была переехать на территорию Саяно-Шушенского заповедника в рамках программы по восстановлению там численности барсов.

Однако выяснилось, что у ирбиса серьезная травма – отсутствовала часть задней лапы. Видимо, молодая самка пострадала от капкана браконьеров. Фактически в дикой природе с такой травмой она была обречена.

Вылечить Аксу вызвались красноярцы, квалификация у ветеринаров «Роева ручья» очень высока, они умеют лечить и тропических животных, и северных, и редких. Так в начале весны 2019 года Аксу и оказалась в Красноярске. Здесь ей сделали операцию, удалили омертвевшие ткани и ушили рану. К сожалению, вернуть ее в дикую природу нельзя, она не сможет добывать там пищу самостоятельно. Поэтому Аксу осталась жить в Красноярске. И, хочется надеяться, когда-нибудь она принесет потомство.