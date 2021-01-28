Каждое второе обращение в ВТБ Онлайн обрабатывает робот

Количество вопросов в чат-боте мобильного приложения ВТБ Онлайн превысило 10 миллионов, каждое второе обращение обрабатывается без участия оператора. За год число пользователей чат-бота удвоилось, превысив 475 тысяч человек.

«В 2020 году виртуальный помощник в ВТБ Онлайн получил более 100 тысяч наивысших оценок качества от пользователей, сейчас его оценивает каждый 20-й клиент. Использование чат-ботов помогает нам значительно снизить нагрузку на специалистов контактного центра. Мы продолжим дальнейшее развитие нашего виртуального помощника, чтобы в будущем он мог проводить более предметные консультации клиентов и самостоятельно обрабатывать до 70% обращений клиентов», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Индекс удовлетворенности клиентов (CSI) услугами чат-бота ВТБ Онлайн на данный момент составляет 4,4. Для удобства пользователей в январе этого года в чат-бот были добавлены кнопки в ответы, чтобы клиентам было еще проще общаться с виртуальным помощником. Раньше для выбора ответа пользователям приходилось отправлять цифры.

Кроме мобильного приложения, клиенты ВТБ могут обратиться за консультацией к виртуальным помощникам в интернет-банке ВТБ Онлайн, а также на сайте и в мессенджерах.

Чат-бот в мобильном приложении ВТБ появился в мае 2019 года. Виртуальный помощник способен обрабатывать более 1,3 тысячи различных вопросов. Клиенты могут узнать задолженность по кредитной карте, лимит снятия наличных, реквизиты и баланс карты и многое другое.