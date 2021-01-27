Убийца 32-летней женщины из Дивногорска до сих пор не установлен: следствие просит помощи

Убийца 32-летней женщины из Дивногорска до сих пор не установлен. Фото: соцсети

Убийца 32-летней женщины из Дивногорска до сих пор не найден. Жители города не раз писали в соцсетях и мессенджерах якобы о его задержании. Однако такая информация не соответствует действительности. На сегодняшний день лицо, совершившее данное преступление, не установлено, заявили в краевом следкоме.

За две недели был проделан большой объем работы, оперативники проверили многих мужчин, которые могли бы попасть под подозрени. Но затем их отпускали. Следствие просит помощи граждан, кто владеет хоть какой-то информацией по этому преступлению. Сейчас важна даже малейшая зацепка.

Напомним, вечером 10 января, около 23 часов, случайные прохожие обнаружили возле виадука между улицей Гидростроителей и проспектом Студенческим тело молодой женщины с множественными ножевыми ранами. Предварительно известно, что она возвращалась домой после работы, а убийца подкараулил ее в период с промежуток времени с 21 до 23 часов.

Если кто-то располагает информацией о совершенном преступлении, а также о личности и месте нахождения подозреваемого, просьба обращаться в следственные органы по телефонам:

- 8-902-943-66-20 – служебный сотовый следкома Дивногорска

- 8 (391-44) 34-3 27, 8-999-314-02-1 – дежурная часть полиции.