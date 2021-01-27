Красноярцев приглашают на онлайн-концерт Сибирского мужского хора в Москве

Сибирский мужской хор. Фото: www.krasfolk.ru

Сегодня, 27 января, Сибирский мужской хор примет участие во всероссийской премьере, посвященной 110-летию со дня рождения композитора Ференца Листа. В концерте, который состоится в Московском концертном зале «Зарядье», также примут участие Праздничный хор Данилова монастыря и главный органист Кафедрального собора Кёльна Винфрид Бёниг.

Смотрите прямую трансляцию 27 января 2021 года на сайте концертного зала «Зарядье» в 19:00 по московскому времени.

Справка КП

Сибирский мужской хор основан в сентябре 2018 года по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса. В репертуаре хора более 200 музыкальных произведений – духовные песнопения выдающихся русских композиторов, обиходные песнопения Русской православной церкви, русские народные песни, обработки произведений российских и советских композиторов. Коллектив является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.