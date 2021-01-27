В Красноярске требуются доноры

Нужна кровь. Фото:instagram.com/mashastefyn/

Предприниматель Максим Стефин попал в больницу с внутренним кровотечением, ему срочно нужно переливание крови. Необходима 2 положительная, но врачи говорят, подойдет любая. Сейчас в банке катастрофически не хватает крови.

Красноярцев просят стать донорами не только для Максима, но и для других пациентов больниц. Из-за пандемии сбор крови резко сократился, из-за этого появился небольшой дефицит. Если нет противопоказаний, сдать кровь можно на станции крови в Красноярске и сказать, что для Стефина Максима Владимировича, 1969 г.р. больница БСМП.

Адрес станции переливания: Красноярск, ул. Партизана Железняка, донорскии корпус д. 3-з, тел. 7-391-220-06-09, при себе иметь паспорт и СНИЛС. Всю информацию для донора можно узнать на саи те www.kkck.ru В будни работают с 8.00 до 17.30 .