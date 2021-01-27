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Красноярцам предложили обсудить «Бионорд» на общественных слушаниях

На этом настояли депутаты Горсовета
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам предложили обсудить «Бионорд» на общественных слушаниях

Красноярцам предложили обсудить «Бионорд» на общественных слушаниях

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам предложили обсудить использование реагента «Бионорд» на общественных слушаниях. На этом настояли депутаты городского Совета. О чем, собственно, написал один из депутатов Роман Крастелев на своей странице в «Фейсбуке»: «Сегодня Горсовет назначил публичные слушания по проекту нашей фракции о запрете использования реагентов (читай – Бионорда), плавящих лед на улицах города. Слушания состоятся 10.03.21 в 19:00 в малом зале администрации Красноярска».

Таким образом, любой желающий может прийти 10 марта и высказать свои «за» или «против».

Добавим, что на использовании реагента настаивает администрация города и поясняет: после него растаявший снег уходит в ливневую канализацию и не засоряет ее. Тогда как после песчано-гравийной смеси приходится проводить очистку и восстановление сетей. Позиция департамента горхозяйства понятна. Но горожан раздражает труднопроходимая ледяная каша на дорогах, а входящие в состав «Бионорда» химикаты портят и обувь, и автомобили.