Красноярские приставы призвали к ответу микрофинансовую организацию за оскорбление должников

Красноярские приставы призвали к ответу микрофинансовую организацию Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские приставы привлекли к ответственности микрофинансовую организацию за незаконные методы сбора долгов. За помощью к приставам обратились супруги, которые рассказали, что брали кредиты в данной фирме. Но по некоторым причинам не смогли их вернуть вовремя. А вскоре им стали названивать с разных номеров, грозить расправой, оскорблять. Еще присылали смс-сообщения.

И не только супругам-должникам, но их родным, друзьям. Откуда-то находили их номера и доставляли им неприятности своими угрозами. Судебные приставы легко доказали незаконность действий коллекторов. В результате суд признал микрофинансовую компанию виновной в совершении правонарушений и назначил штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей.

В Управлении ФССП по краю напоминают, что делать гражданам, которые оказались в подобной ситуации. Нужно обратиться по адресу: Красноярск, улица 6-я Полярная, 2. Задать уточняющие вопросы о порядке подачи обращений можно по номерам телефонов: 8 (391) 222-00-21, 222-00-54, 222-00-30, с 9:00 до 18:00 часов. Также можно оставить обращение на адрес электронной почты: mail@r24.fssp.gov.ru.