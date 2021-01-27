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Под Красноярском по вине вальщика леса погиб человек

Следком возбудил уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском по вине вальщика леса погиб человек

Под Красноярском по вине вальщика леса погиб человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе на лесосеке погиб человек, уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Информация пока предварительная. Подозреваемый – 58-летний житель района, нанялся валить лес к предпринимателю. Причем документально они этого не оформили, договоренность была только на словах. 12 января он работал на лесосеке. По правилам техники безопасности, он должен был убедиться, что в той стороне, куда упадет дерево, не должны находиться люди.

Однако он этого не сделал, не убедился, не предупредил о потенциальной опасности. В результате, когда спиленное дерево «пошло», рядом оказался помощник, он попал прямо под тяжелый ствол. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавший скончался на месте.

Криминал