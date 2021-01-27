В Красноярском крае планируют перерабатывать неликвидную древесину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае планируют перерабатывать неликвидную древесину. Все, что считается отходами производства, на самом деле можно пустить в дело и получать при этом дополнительную прибыль. Об этом говорилось на встрече министра лесного хозяйства края Алексея Панова с представителями Ассоциации лесопромышленников центральных районов края.

Министру презентовали проект производства древесных топливных гранул (пеллет), который может появиться в селе Бартат Большемуртинского района. Планируемая мощность 80 тысяч тонн в год, продукция ориентирована на экспорт. Годовое потребление нетоварного сырья – до 185 тысяч кубометров в год.

В настоящее время технологическое оборудование подобрано по параметрам, согласовано с производителями по срокам производства и готовности к отгрузке. Проведены предпроектные работы, собраны все исходные данные для проектирования и прохождения экспертиз.

Министр лесного хозяйства встретился с лесопроизоводителями. Фото: пресс-служба правительства края

Сырьем будет служить все то, что обычно выбрасывают или уничтожают как отходы: горбыль, частично поврежденный или поврежденный насекомыми лес. На самом деле все это можно интегрировать в отопление для местного населения или выгодно продать да границу.

- Представленный проект без сомнения актуальный для лесопромышленного комплекса края. Оптимизированного производства по переработке нетоварной древесины на территории края нет, а оно необходимо. Переработка сырья позволит не складировать и утилизировать его на полигонах, а перерабатывать в экспортную продукцию. Таким образом предприятие будет получать доходность от древесины, которая сегодня не реализуется. Министерство будет поддерживать это направление деятельности, – подытожил министр Алексей Панов.