Жители края смогут записаться на прием к специалистам Красноярскэнергосбыта через сайт компании

Онлайн-запись на прием - быстро и удобно. Фото: Красноярскэнергосбыт

Красноярскэнергосбыт запустил на сайте www.krsk-sbit.ru новый сервис – предварительная запись на прием в офисах обслуживания клиентов к специалистам или руководителям. Услуга поможет избежать очередей, что важно сейчас в период пандемии.

Как записаться? Зайдите на сайт www.krsk-sbit.ru, в шапке сайта найдите раздел «Запись на прием». Выберите нужный офис, тему обращения, дату и время посещения. Далее введите свои данные – обязательно имя, номер телефона, можно добавить номер лицевого счета и адрес. На указанный вами телефон придет сообщение о записи в электронную очередь. Кроме того, в сообщении будет ссылка, по которой можно отменить запись, если попасть на прием в выбранное время не получается.

Возможность записаться на прием к руководителю участка, межрайонного отделения или компании появляется в том случае, если клиент уже обращался на абонентский участок, но не удовлетворен результатом консультации.

Отметим, что жители края могут попасть на прием и без предварительной записи, в порядке живой очереди. Однако приоритет в обслуживании будет отдаваться абонентам, записанным на конкретное время.

- Сервис онлайн-записи на прием особенно актуален сейчас, в период пандемии, когда важно избежать массового скопления посетителей и развести потоки клиентов. Мы протестировали сервис на центре обслуживания юрлиц в Красноярске и в клиентском офисе Шарыповского межрайонного отделения, и теперь готовы использовать его на всех абонентских участках компании. При этом мы по-прежнему призываем клиентов отказаться от визитов в офисы. Получить консультации или оформить документы можно с помощью дистанционных и интернет-сервисов, без ожидания в очередях и риска инфицирования», - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Добавим, что на сайте вы можете оставить свой отзыв об удобстве нового сервиса, а также прислать свои предложения на электронный адрес pr@kes.esc-rushydro.ru.