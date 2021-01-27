Стало известно, в каком суде Красноярска будет рассматриваться дело Анатолия Быкова Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, где пройдет рассмотрение уголовного дела бизнесмена и политика Анатолия Быкова. В пресс-службе краевого суда сообщили: «Уголовное дело в отношении Анатолия Петровича Быкова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.17 п.п. «з», «н» ст.102 УК РСФСР (в редакции Закона РФ от 29.04.1993 № 4901-1) поступило в Свердловский районный суд г. Красноярска 27 января 2021 года. Уголовное дело к рассмотрению еще не назначено». То есть пока решаются организационные моменты, идет ознакомление с материалами дела. Сколько времени на это уйдет, тоже неизвестно, ведь следствию удалось собрать 18 томов документов.

Напомним, что это первое из пяти уголовных дел, которые на Быкова завели в течение 2020 года, задержали его 7 мая и по сей день он находится под стражей. Речь идет о причастности к двойному убийству, совершенному в июне 1994 года. Следствие доказало, что именно Быков поручил своим людям убрать Александра Наумов и Кирилла Войтенко. Хотя сам обвиняемый этого не признает.

Добавим, что на Анатолия Быкова заведены еще четыре уголовных дела: организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы, убийство бизнесмена Андрея Неколова, подстрекательство к убийству Андрея Грабовского, неуплата налогов на десятки миллионов рублей.