Министр лесного хозяйства Красноярского края встретился с учеными из СибГУ и Центра лесной пирологии. Фото: пресс-служба правительства края

Министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов пригласил научное сообщество для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Во встрече приняли участие представители Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и филиала ФБУ «ВНИИЛМ» Центра лесной пирологии.

Говорили об инвентаризации лесов, об использовании информационных систем в проектах лесного хозяйства, о лесоустроительных работах. И, конечно, о том, насколько легально в крае идет заготовка леса и производство продукции из него. Как отметил Алексей Панов, решение этих вопросов необходимо, в первую очередь, для повышения качества ведения лесного хозяйства и усовершенствования цифровых технологий, применяемых в отрасли.

Еще одна важная тема – это повышение оперативности обнаружения и реагирования на лесные пожары.

- Нужно особое внимание уделить актуализации данных о наличии и состоянии лесных дорог с целью повышения эффективности лесопожарных бригад, выезжающих к очагу возгорания. Актуальная информация о транспортной доступности местности – залог принятия верного решения при тушении лесных пожаров, – отметил Алексей Панов.

И, наконец, обсудили темы восстановление лесного фонда, защиту от насекомых-вредителей, подготовку кадров. В целом, отметили все участники, встреча прошла продуктивно.