В Красноярске на набережных построят 4 летних ресторана

Незаконно построенные кафешки на колоннаде возле Центрального парка снесли после нескольких лет судебных тяжб Фото: Мария ЛЕНЦ

Как оказалось, без летних кафе в местах отдыха не обойтись. Красноярцы любят гулять на набережных много и дружно и не прочь перекусить и выпить прохладительных напитков за столиком с видом на Енисей. Ранее для этого были многочисленные пивнушки и закусочные от частных предпринимателей. Но к ним было много нареканий и у городских властей, и у самих горожан. Например, мэрия несколько лет билась за то, чтобы снести «шанхай» на колоннаде на Дубровинского, как раз на выходе из Центрального парка. Он был построен без разрешительных документах на крышах зданий, не предназначенных для этого.

И вот решено: практику летних кафе возобновить, только строить их будут не частники, а муниципалитет – через «Красгоспарк». Уже определено четыре места, популярные у отдыхающих: это у Центрального парка, на Театральной площади, на Ярыгинской набережной и в сквере Космонавтов в Зеленой роще. Как пояснили в пресс-службе «Красгоспарка», с местами определились, теперь до марта будут разрабатывать проекты, затем начнут изготавливать малые архитектурные формы и уже ближе к лету проведут торги для арендаторов. И требования к ним будут жесткими.