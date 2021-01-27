В Красноярске вновь ввели режим «черного неба», уже в третий раз Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь ввели режим «черного неба». Это уже в третий раз с начала года. А ведь январь еще не закончился. Специалисты Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают: с 13 часов 26 января 2021 года до 19 часов 27 января 2021 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.

Добавим, что с утра 27 января в краевом центре отмечается снижение температуры, местами до -40 градусов. Мороз, помноженный на автомобильные выхлопы и выбросы от предприятий – получается смог. Видимость в городе ограничена, и автомобилистам нужно это учитывать.

Добавим, что при объявлении режима НМУ промышленные предприятия должны сократить выбросы в атмосферы, а жителям города советуют пересесть с личного транспорта на общественный. Хотя многим такая альтернатива не по душе – пассажиры продолжают жаловаться на холодные автобусы и долгое ожидание на остановках.