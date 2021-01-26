В Красноярске из-за морозов в школу не пришла треть учеников Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске из-за морозов 26 января в школу не пришли 30 % учеников. Зачастую такое решение принимали сами родителей. Как это сделали, например, родители 4 класса школы №2 в Советском районе. Пообщались между собой в чате, предупредили учителя.

В управлении образования города поясняют, что правом не ходить на уроки в условиях резко отрицательных температур пользуются в основном ученики начальной школы. Руководство каждого конкретного учреждения выбирает наиболее удобную форму взаимодействия с детьми. Для старшеклассников как альтернатива предлагают дистанционный формат. Ученики начальной школы выполняют дополнительные задания.

Шкала температур, при которой можно остаться дома:

- начальные классы – от -32 и ниже

- средние и старшие классы – от 35 градусов и ниже.

- если наблюдаются порывы ветра, что пограничная температура увеличивается до -31 градуса.

И еще: если ребенок все-таки пришел в школу, несмотря на низкую температуру, домой с порога его не отправят, пояснили в управлении образования. Педагоги будут заниматься с ним индивидуально, например, повторят пройденный материал.