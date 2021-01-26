Минздрав назвал даты, когда закроются красноярские родильные дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения Красноярского края опубликовало график, когда на плановую обработку и текущий ремонт в этом году будут закрываться родильные дома краевого центра. Это обязательное требование, график составлен так, чтобы медики могли перераспределять потоки пациенток и направлять будущих мам в другие учреждения. Очень важно выполнять рекомендации акушера-гинеколога женской консультации, который выдаст направление в родильный дом согласно его специализации или в ближайший по месту жительства будущей мамы.

- Красноярский межрайонный родильный дом № 5 – с 7.05 по 27.05;

- Красноярский межрайонный родильный дом № 4 – с 31.05 по 20.06;

- Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства – с 21.06 по 11.07;

- Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 – с 12.07 по 1.080

- Красноярский межрайонный родильный дом № 2 – с 2 08 по 22.08;

- Красноярский межрайонный родильный дом № 1 –с 23.08 по 23.10;

- Красноярская межрайонная клиническая детская больница № 1, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных – с 25.10 по 7.11;

- Сосновоборская городская больница – с 23.04 по 6.05.