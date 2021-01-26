«Сибирская ярмарка»-2021 в Красноярске: это нельзя пропустить Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшие выходные – с 28 по 31 января – в здании Международного выставочно-делового центра «Сибирь» пройдет масштабная выставка-продажа «Сибирская ярмарка». Ассортимент товаров самый разнообразный: свежие продукты и фермерские деликатесы, домашний текстиль и предметы интерьера, сувениры и украшения ручной работы, подарки и одежда, семена и посадочный материал. Одним словом, все, что душе угодно – уникальная возможность для гостей и жителей города найти все самое лучшее в одном месте.

Участие в выставке примет и ИД «Комсомольская правда», он разместится на стенде № 108. Здесь можно будет приобрести книги и журналы по самым приятным ценам.

Конкретно:

- адрес: улица Авиаторов, 19

- вход свободный

- время работы: 28 – 30 января с 10:00 до 18:00 часов, 31 января с 10:00 до 16:00 часов.