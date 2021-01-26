В Красноярске будут судить водителя бетономешалки, наехавшей на жителя Покровки. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске будут судить водителя бетономешалки, по вине которого погиб 63-летний мужчина. Напомним, трагедия произошла на улице Березина в начале октября 2020 года. Водитель поставил грузовик « Хендаи» на обочине, возле своего дома и ушел. При этом, как показало следствие, не выключил двигатель, не переключил рычаг коробки передач на заднюю скорость, а также не подложил под колеса колодки.

Бетономешалка начала самопроизвольное движение вниз, под уклон. И наехала на мужчину, который возле ворот своего дома занимался починкой «Нивы». Травмы оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте, на глазах своей семьи.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». За преступную халатность обвиняемый может получить до 5 лет лишения свободы. Материалы дела уже направлены в суд.