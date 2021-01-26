284 пары близнецов родились в 2020 году

Пособие за двойняшек Фото: Мария ЛЕНЦ

Прошлый год был богат на рождение близнецов. Почти у трехсот семей родилось сразу два ребенка. Как оказалось родители получаются за новорожденных отдельное пособие из регионального бюджета.

С 2011 все родители, у которых появились на свет близняшки, тройняшки или более детей могут рассчитывать на выплату. Размер ее равен 72916 рублей на каждого ребенка. Подать документы на поддержку можно в течении 6 месяцев после рождения малышей. Заявление можно оставить на портале Госуслуги или в МФЦ. При этом, одному из родителей необходимо будет предоставить паспорт и свидетельства о рождении детей.