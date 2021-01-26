В Красноярске скончалась Людмила Сифрокина. Фото: БСМП

В Красноярске скончалась Людмила Николаевна Сифрокина, кандидат медицинских наук, доцент, Заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный физиотерапевт Красноярского края, заведующая физиотерапевтическим отделением КМКБСМП им. Н.С. Карповича. Об этом сообщило руководство больницы.

Медицинский стаж Людмилы Сифрокиной – 46 лет, из них 44 года она посвятила БСМП. Пришла работать сюда практически с основания – в 1975 году. С 1983 года она возглавляла физиотерапевтическое отделение и была руководителем до последних дней. Совмещала врачебную и преподавательскую деятельность. Постоянно повышала свой собственный уровень. Участвовала в разработках методических рекомендаций. Благодаря ее идеям в отделении был внедрен целый ряд методик для реабилитации сложных больных.

Коллегам она запомнилась своим оптимизмом, доброжелательным отношением, неутомимостью и энергетикой. Людмила Николаевна скончалась на 71 году жизни после тяжелой болезни. О месте и времени прощания руководство БСМП сообщит чуть позже на официальном сайте и на страницах в социальных сетях.

«Комсомольская правда»-Красноярск выражает соболезнования родным и близким.