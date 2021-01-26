В Норильске выбрали нового мэра: депутаты проголосовали за Дмитрия Карасева

В Норильске выбрали нового мэра. Фото: официальный сайт администрации города

В Норильске, наконец, выбрали нового главу города. Сегодня, 26 января, депутаты городского Совета голосовали за кандидатов, прошедших первый отбор. Во второй тур вышли 6 из 12 желающих, по мнению конкурсной комиссии их планы развития города оказались наиболее актуальными и подходящими под требования времени.

В голосовании участвовали 32 депутата из 34. Голосование было тайным. И вот каковы результаты: мнение депутатов от различных фракций оказались практически единодушным.

- Логинов Владислав Анатольевич – 0

- Шереметьев Олег Игоревич – 0

- Ситников Алексей Николаевич – 1

- Карасёв Дмитрий Владимирович – 31

- Ткаченко Сергей Александрович – 0

- Тимофеев Николай Анатольевич – 0

Недействительных бюллетеней – 0.

Что известно о новом градоначальнике. Коренной норильчанин, родился 30 марта 1981 года. В 2003 году окончил Кисловодский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция». В 2014 году окончил Московскую международную высшую школу бизнеса (МИРБИС) по специальности «Менеджмент».

После службы в армии в 2004 году начал работать в Регистрационной палате, с 2007 по 2012 год – сотрудник ОАО «Таймыргаз», затем с февраля 2012 года – ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». В этом же году перешел на муниципальную службу в Норильский городской Совет депутатов.