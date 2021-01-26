Администрация Красноярска показала, как будет выглядеть дорога из Пашенного на Николаевский мост. Фото: предоставлено администрацией города

Администрация Красноярска, наконец, решила вопрос, как будет строиться дорога из микрорайонов Пашенного и Белых рос на Николаевский мост. Участие в этом принимало и правительство края, видимо, это связано с собственником земельного участка, по которому пройдет развязка.

По словам главы города Сергея Еремина в ближайшие дни мэрия начнет поиск подрядчика для корректировки проектно-сметной документации. Та, что имеется, уже устарела, ведь строительство дороги планировали еще два года назад, сразу же после завершения универсиады.

Сейчас расклад таков: строительство начнется в 2022 году, а в 2023 году развязка будет введена в эксплуатацию. Ее протяженность составит 1,07 километра. Добавим, что благодаря ей жители Пашенного и Белых рос получат возможность прямого выезда на четвертый мост, это в значительной мере разгрузит улицы Судостроительную, Свердловскую и 60 лет Октября.