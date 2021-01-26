На севере Красноярского края двое мужчин похитили дизельное топливо на 730 тысяч рублей. Фото: пресс-служба полиции

На севере Красноярского края двое мужчин сумели украсть с предприятия 16 тонн дизельного топлива на сумму 730 тысяч рублей. Произошло это в июле 2020 года, в настоящее время следователи полиции уже передали дело в суд вместе с обвинительным заключением.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства. 43-летний подозреваемый работал в топливной компании и имел доступ к ГСМ. По договоренности с ним 53-летний товарищ подогнал свою цистерну, залил в нее дизельное топливо и вывез за территорию. И так – три раза. По товарной накладной проходила одна цифра отгруженного топлива, по факту получилась другая. Разница и составила 16 тонн.

Заметив столь крупную недостачу ГСМ, руководитель предприятия обратился в полицию. В ходе следствия оба обвиняемых признали свою вину и полностью возместили материальный ущерб, рассчитывая, что это будет учтено в суде. Пока что они находятся под подпиской о невыезде.