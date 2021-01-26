Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На севере Красноярского края двое мужчин похитили дизельное топливо на 730 тысяч рублей

Один сливал, другой вывозил
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
На севере Красноярского края двое мужчин похитили дизельное топливо на 730 тысяч рублей. Фото: пресс-служба полиции

На севере Красноярского края двое мужчин похитили дизельное топливо на 730 тысяч рублей. Фото: пресс-служба полиции

На севере Красноярского края двое мужчин сумели украсть с предприятия 16 тонн дизельного топлива на сумму 730 тысяч рублей. Произошло это в июле 2020 года, в настоящее время следователи полиции уже передали дело в суд вместе с обвинительным заключением.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства. 43-летний подозреваемый работал в топливной компании и имел доступ к ГСМ. По договоренности с ним 53-летний товарищ подогнал свою цистерну, залил в нее дизельное топливо и вывез за территорию. И так – три раза. По товарной накладной проходила одна цифра отгруженного топлива, по факту получилась другая. Разница и составила 16 тонн.

Заметив столь крупную недостачу ГСМ, руководитель предприятия обратился в полицию. В ходе следствия оба обвиняемых признали свою вину и полностью возместили материальный ущерб, рассчитывая, что это будет учтено в суде. Пока что они находятся под подпиской о невыезде.

Криминал