В Красноярске загорелся маршрутный автобус Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус. Произошло это на улице Грунтовой, напротив дома № 18, на правобережье. По информации, которую предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по краю «Комсомольской правде»-Красноярск, сообщение на пульт дежурного диспетчера поступило в 9:27 часов сегодня, 26 января.

Автобус 81-го маршрута ехал по служебной надобности, в гараж, пассажиров в салоне не было. Водитель был один и он не пострадал, успел выскочить, попытался сам сбить пламя, но не смог и тогда вызвал экстренные службы. На место для тушения выехали две пожарные машины и 8 человек личного состава. В 10:18 было объявлено о полной ликвидации пожара.

Что могло стать причиной возгорания, будут выяснять специалисты. Возможно, короткое замыкание или что-то иное. А мы добавим, что сегодня в краевом центре морозно, до -35 градусов, поэтому возможен сбой в движении городского транспорта.