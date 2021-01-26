Улицы Норильска продолжают патрулировать Фото: Мария ЛЕНЦ

Улицы и пригороды Норильска продолжают патрулировать оперативные группы, состоящие из охотников, охотинспекторов министерства экологии края и сотрудников полиции. Дело в том, что в промышленной зоне местные жители стали замечать волков. Те не просто выходят из тундры, но и нападают на собак.

На днях в Норильске побывал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых. Инспекторы доложили главе ведомства об оперативной обстановке на территории. Специалисты рассказали, что выходов хищников в населенные пункты не зарегистрировано. При этом на близлежащей территории наблюдаются следы животных.

По словам министра, опергруппы круглосуточно следят за ситуацией. Они будут работать в таком режиме до тех пор, пока ситуация на территории не стабилизируется и не появится уверенность, что жителям города нападение хищников не угрожает. В министерстве обращают внимание, что самостоятельно предпринимать действий нельзя ни в коем случае, нужно позвонить по телефону специалисту минэкологии: (3919) 34-57-48. И в полицию: 01.