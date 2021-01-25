Морозы возвращаются: ожидается до -39 градусов

Погода в Красноярске готовит сюрпризы Фото: Мария ЛЕНЦ

Неделя будет морозной. В Красноярск возвращаются холода. По данным Гидрометцентра, в понедельник, 25 января, днем будет -26°C, кратковременный снег. Ночью столбик термометра опустится до -36°C, облачно, без осадков. Вторник, будет самым морозным. Столбик термометра покажет -30°C днем и -39°C ночью. Будет идти небольшой снег. В четверг, начнет теплеть. Днем ожидается до -13°C, ночью морозы ударят вновь – будет -30°C. Пятница, 29 января, будет облачной и без осадков. Днем столбик термометра остановится на отметке -28°C. Ночью температура опустится до -38°C.

Под данным синоптиков, первые три дня следующей недели в Красноярске пройдут при -36 градусах в дневное время суток.