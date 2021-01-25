ВТБ: в 2021 году половина безналичных платежей будет осуществляться смартфонами

Фото: ВТБ

В конце 2021 года на оплату смартфонами, а также другими «умными» гадежтами может приходиться половина безналичных платежей россиян, прогнозирует ВТБ. По данным банка, в прошлом году путем токенизированных операций проводилась треть розничных безналичных платежей в России, а в 2019-м – около четверти.

В целом на технологии бесконтактной оплаты в 2020 году приходилось почти 92% безналичных транзакций россиян. Доля бесконтактных платежей год к году выросла на 7,5 п.п.: в конце 2019 года бесконтактными картами и смартфонами с приложениями PAY россияне оплачивали 84,5% покупок. В 2021 году доля бесконтактной оплаты вырастет еще на 2-3 п.п., прогнозируют в ВТБ. Сегодня возможностями бесконтактной оплаты оборудовано 97% POS-терминалов ВТБ, которые работают в том числе для оплаты смартфонами с помощью NFC-модуля.

Технология бесконтактных платежей стала одним из факторов ускоренного перехода россиян на безналичные расчеты: в прошлом году доля транзакций по оплате картами впервые в России превысила операции по снятию наличных. Это следствие многолетнего тренда изменения потребительского поведения в части перехода на безналичные расчеты, но пересечение «медианы» пришлось на 2020 год.