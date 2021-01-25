Красноярские спортсмены взяли золото и бронзу на шестом этапе Кубка России по биатлону

Красноярцы завоевали сразу две медали для своей команды. Фото: Союз биатлонистов России

Очередной этап кубка России по биатлону завершен, на этот раз соревнования проводились в Красноярске. Пресс-служба краевого минспорта сообщает, что среди участников были спортсмены из местной Академии биатлона, поднявшиеся на пьедестал в двух видах программы.

Среди женщин в спринтерской гонке победу одержала красноярка Екатерина Кулакова. Биатлонистка отстреляла без промахов и завершила борьбу с результатом 21.55,7. Кулакова обошла двух мастеров спорта международного класса и получила заслуженное золото.

Еще одну награду для краевой сборной завоевали спортсмены в смешанной эстафете. Евгений Крюков, Сергей Корастылёв, Екатерина Кулакова и Вероника Долгова уступили командам из Тюменской и Свердловской областей и заняли третье место.