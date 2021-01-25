Аферист продал красноярцу поддельный сертификат на авиаперелет

Полетные аферисты Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска стал жертвой интернет-мошенничества и чуть не лишился 15 тысяч рублей. Произошла история в конце ноября прошлого года. По данным полиции мужчина приобрел сертификат на полет через сайт бесплатных объявлений. И благо заметил подвох сразу. Он начал вводить номер сертификата на сайте перевозчика, но там возникла ошибка. Оказался недействительным. Тогда пострадавший начал звонить продавцу сертификата, но он не брал трубку. Тогда покупатель понял, что его обманули.

Пострадавший обратился в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Афериста сразу же нашли, он оказался в другом городе, но это не помешало правоохранительным органам его задержать. Подозреваемому 28 лет и он уже был судим.