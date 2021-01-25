Красноярские спортсмены выиграли первенство мира по бобслею и скелетону

Красноярцы завоевали несколько медалей для Сборной России. ФОТО: Министерство спорта Красноярского края

В Швейцарии завершено первенство мира по бобслею и скелетону в разных возрастных категориях. Сборная России принимала участие в составе 28 человек, среди которых было 6 красноярских спортсменов. Сибиряки смогли завоевать несколько медалей, среди которых были и золотые награды. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Красноярского края.

Главный приз первенства среди скелетонистов до 24 лет завоевал Евгений Рукосуев. Красноярский спортсмен обошел немца Феликса Кайзингера на 0,12 секунды и получил золотую медаль. Австриец Самюэль Майер отстал от россиянина на 0,71 секунды и стал третьим. Общее время Рукосуева за две попытки - 1.07,96.

Еще одно золото выиграл экипаж красноярского спортсмена Вячеслава Попова. В заезде бобслейных четверок команда сибирского пилота приехала первой.

Также Попов принес сборной России третье место, но уже в паре с сочинцем Егором Грязновым. Спортсмены взяли бронзу в соревнованиях бобслейных двоек. Отставание от победителей из Румынии составило всего 2,64 секунды, а от латышских серебряных призеров – 0,65.

Красноярка, попавшая в состав женской сборной по бобслею, до пьедестала немного не дотянула. Любовь Черных в паре с москвичкой Юлией Беломестных заняла четвертую строчку в соревнованиях между бобслейными двойками.