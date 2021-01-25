Дисквалификация сборной России позволила красноярскому лыжнику стать призером этапа Кубка мира

Красноярец взял бронзу на Кубке мира. ФОТО: Министерство спорта Красноярского края

Первый состав сборной России сошел с этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти. Команду убрали с соревнований за их «неспортивное поведение». Александр Большунов, четырёхкратный олимпийский призер, после финиша намеренно толкнул финского соперника, который помешал себя обогнать на финальном промежутке трассы.

Такой поступок лишил основной состав бронзовых медалей. Но дисквалификация позволила нашей второй сборной подняться с четвертого на третье места, среди спортсменов которой был и красноярский лыжник Андрей Мельниченко. Первую и вторую ступеньку подиума поделили между собой команды из Норвегии и Финляндии.

Женская команда лыжниц, к сожалению, не смогла занять призовые места. Россиянки Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина и красноярка Яна Кирпиченко заняли четвертое место, уступив медали соперницам из Норвегии, Финляндии и Швеции.