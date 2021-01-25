В Якутске до 30 января продлили дистанционное обучение школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске до 30 января продлили дистанционное обучение школьников. Причина тому ухудшение климатических условий и угроза распространения коронавирусной инфекции. Приказ о продлении такого режима занятий с 26 января по 30 января 2021 года подписали в Управлении образования столицы республики.

- Учащимся с первого по 11 классы в период с 26 января по 30 января включительно продлили дистанционную форму обучения. При этом допускает очное обучение для учеников с 8 по 11 классы при условии, что занятия будут проходить в малых группах. Так ребята смогут подготовиться к олимпиадам и другим интеллектуальным конкурсам, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что учеников с первого по восьмой классы перевели на дистанционное обучение с 13 января 2021 года, учеников 9-11 классов - с 19 января 2021 года.