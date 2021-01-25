В Красноярске дольщикам дома на Грунтовой начнут выплачивать компенсации Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дольщикам проблемного дома на Грунтовой, 28 А начнут выплачивать компенсации. Об этом сообщили в краевом минстрое. Деньги начнут перечислять уже в феврале.

Чтобы получить деньги, дольщикам необходимо подать пакет документов. В него входят оригинал документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН, выписка из реестра требований кредитора о размере, составе и очередности удовлетворения требований.

Если при покупке строящегося жилья использовались деньги маткапитала, то сумму в размере использованного маткапитала Фонд дольщиков возвращает в Пенсионный фонд. Граждане смогут повторно использовать господдержку на цели, предусмотренные федеральным законом.

Заявления от дольщиков принимают по предварительной запись. Записаться на прием можно на официальном сайте фонда или по телефону горячей линии 8-800-7007-214.

Уполномоченный в сфере жилищного строительства банк-агент «Дом.РФ» рассматривает документы и начисляет выплату в течение 10 рабочих дней с даты подачи полного комплекта документов.