Красноярский спортсмен стал 12-кратным чемпионом России по зимнему триатлону ФОТО: пресс-служба правительства Красноярского края

Красноярский спортсмен Павел Андреев стал 12-кратным чемпионом России по зимнему триатлону. Сборная Красноярского края завоевала четыре медали. Таков результат соревнований, которые прошли в Кировской области.

В первый день чемпионата Павел Андреев занял второе место в индивидуальной гонке, уступив Евгению Уляшеву из Коми 53 секунды. «Бронза» досталась Светлане Чижиковой, которая в индивидуальной гонке (три километра бег – пяти километров велогонка – пять километров лыжи) показала результат 0:59.37. Она уступила Яне Анисимовой из Пермского края 26 секунд, на 14 секунд красноярку обошла Ольга Колупаева.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, на второй день сборная Красноярского края выиграла мужскую эстафету. Для Андреева это была 12-ая золотая медаль чемпионата России.